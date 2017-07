Trump met fin au programme de la CIA en Syrie… Qui n’existait pas ?

Comme chacun le sait, le mouvement de rébellion de la population syrienne, depuis 2011, contre son gouvernement était totalement sincère et spontané, et quiconque ose émettre une hypothèse contraire, par exemple un jeu d’influences étrangères pour casser un État souverain jugé trop proche de l’Iran, et une armée nationale un peu trop forte face à l’ami Israël, est un complotiste négationniste, affilié à la fachosphère. Bref un traitre à la patrie, car dans la guerre il faut choisir son camp, et le camp de la France c’est ce mouvement totalement sincère et spontané.

Très bien, sauf que le Washington Post révèle que Trump a décidé de mettre fin au programme de la CIA d’armement et de formation des rebelles syriens qui combattent le régime… La décision date d'un mois, après un entretien avec le patron de la CIA, Mike Pompeo et le conseiller à la Sécurité nationale, le général H.R. McMaster.

Donc, vu de France, c’est simple : Trump a mis fin à un programme qui n’existait pas, le mouvement de rébellion étant « totalement sincère et spontané »... L’aveuglement de la France à soutenir les positions saoudiennes, pour y vendre des armes, conduit notre diplomatie dans une impasse qui fait rire le monde, mais qui est dramatique.

Ce programme de déstabilisation armée d’un régime reconnu par l’ONU, en violation de toutes les règles de droit international, a été décidé et organisé en 2013 par ce grand bandit qu’est Obama. Des milliers de combattants, de la mouvance El Qaida, ont ainsi été formés et armés, et ils vont désormais se trouver en live… disponibles pour tous les coups tordus, et les plus désespérés. Aussi, je ne doute pas un instant que les US vont aussi financer les programmes de « déradicalisation » de ces djihadistes, la surveillance du retour au pays de ces gentils « rebelles modérés », et aussi abonder le fonds d’indemnisation des victimes des attenants à venir en Europe.

Vraiment, ces US sont nos amis éternels, et rien ne pourra nous séparer !

Complicité de crimes de guerre,

et association de malfaiteurs ayant un but terroriste